Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%

Центробанк в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку - в этот раз на 1 п.п. до 8,5%. Такое решение было принято 17 декабря на заседании совета директоров.

При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки в ближайшее время, передает ТАСС.