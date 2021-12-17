Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%
Центробанк в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку - в этот раз на 1 п.п. до 8,5%. Такое решение было принято 17 декабря на заседании совета директоров.
При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки в ближайшее время, передает ТАСС.
Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике, экономист Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что повышение ключевой ставки является неудачным решением как с психологической, так и с финансовой точки зрения.
При этом Делягин напомнил, что из-за стагнации доходов россияне не станут брать меньше кредитов.
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