Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%

Центробанк в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку - в этот раз на 1 п.п. до 8,5%. Такое решение было принято 17 декабря на заседании совета директоров.

При этом регулятор допустил возможность дальнейшего повышения ставки в ближайшее время, передает ТАСС.

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Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике, экономист Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что повышение ключевой ставки является неудачным решением как с психологической, так и с финансовой точки зрения.

При этом Делягин напомнил, что из-за стагнации доходов россияне не станут брать меньше кредитов.

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