В Армении допустили повышение платы за размещение военной базы РФ

Депутат пояснил, что корректировка финансовых условий аренды может выступать одним из элементов переговорного инструментария в отношениях двух стран. Он обратил внимание на то, что Армения несёт существенные расходы, связанные с обеспечением территории и обслуживанием базы.

Габриелян отметил: если возникнет необходимость повышения цены на газ, армянской стороне важно располагать набором рычагов в диалоге с партнёрами — чтобы по возможности минимизировать рост стоимости ресурса.

При этом парламентарий подчеркнул, что потенциальное увеличение арендной платы — не единственный механизм, который Армения может задействовать в переговорах с Россией.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал НСН, что никаких послаблений в торгово-экономических отношениях с Арменией, пока Никол Пашинян у власти, не будет.

