В Армении допустили повышение платы за размещение военной базы РФ
В интервью телеканалу Factor TV глава парламентской комиссии Армении по вопросам обороны и безопасности Вилен Габриелян допустил, что Ереван может увеличить арендную плату за размещение российской военной базы — при условии роста стоимости газа, поставляемого из России.
Депутат пояснил, что корректировка финансовых условий аренды может выступать одним из элементов переговорного инструментария в отношениях двух стран. Он обратил внимание на то, что Армения несёт существенные расходы, связанные с обеспечением территории и обслуживанием базы.
Габриелян отметил: если возникнет необходимость повышения цены на газ, армянской стороне важно располагать набором рычагов в диалоге с партнёрами — чтобы по возможности минимизировать рост стоимости ресурса.
При этом парламентарий подчеркнул, что потенциальное увеличение арендной платы — не единственный механизм, который Армения может задействовать в переговорах с Россией.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал НСН, что никаких послаблений в торгово-экономических отношениях с Арменией, пока Никол Пашинян у власти, не будет.
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