Налоговики обнаружили риск неверного подсчета угля на шахтах Кузбасса

Центральным элементом расчёта выступает объём извлечённого угля. Как отмечают отраслевые эксперты, в отдельных случаях представители налоговой службы ставят под сомнение корректность его определения. При исчислении НДПИ за основу берётся показатель чистых угольных пачек (ЧУП) — то есть объём непосредственно угля, исключая пустую породу. Такой метод расчёта опирается на письмо Минфина от 2011 года, которое, в свою очередь, базируется на инструкции 1996 года — именно на неё традиционно ориентируются компании.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) пояснили РБК, что сама методика расчёта ЧУП остаётся неизменной. При этом ведомство подчёркивает: фиксация объёмов чистых угольных пачек должна сопровождаться весомым экономическим и документальным обоснованием. Если расчёты выполнены верно и подкреплены надлежащей документацией, претензий со стороны ФНС не возникает.

Специалисты допускают, что разногласия могут быть связаны с несовершенством самой методики. Дело в том, что в Налоговом кодексе отсутствуют унифицированные требования к документальному подтверждению качественных характеристик угля, а инструкция 1996 года изначально разрабатывалась не для целей налогообложения. Кроме того, не исключается вероятность того, что отдельные производители намеренно искажают данные, чтобы снизить налоговую базу.

Ульяна Гомонюк, юрист практики налоговых споров BGP Litigation, полагает, что усиление контроля со стороны налоговых органов может привести к увеличению налоговой нагрузки по НДПИ — в среднем на 15–25%.

Госдума ранее расширила перечень оснований для выдворения мигрантов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

