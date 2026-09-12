Умер Заслуженный артист России Сергей Бельский

Липецкий государственный академический театр драмы имени Л. Н. Толстого сообщил о кончине Заслуженного артиста России Сергея Бельского — ему было 67 лет.

Представители театра назвали смерть артиста тяжёлой и невосполнимой утратой — не только для труппы и сотрудников, но и для всего учреждения. В пресс‑службе отметили, что Сергей Бельский был не просто талантливым актёром, но и душевным человеком: надёжным товарищем, чутким коллегой и опытным наставником, который щедро делился опытом с молодыми артистами.

Сергей Бельский родился в 1959 году. Театральное образование он получил в Алма‑Атинском государственном театрально‑художественном институте, после чего работал в Государственном Русском театре для детей и юношества в Алма‑Ате.

В 1994 году артист в составе группы единомышленников переехал в Елец в рамках программы «Возрождение малых городов России»: там при его участии был создан драматический театр «Бенефис». С 2004 года и до конца жизни Сергей Бельский служил в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого.

Помимо театральной работы, артист снимался в кино. Среди его киноработ — роли в фильмах «Кто ты, Всадник?» (1987) и «Людоед» (1992).

