Песков заявил, что в России нет условий для дефолта

Официальный представитель Кремля также напомнил о заявлениях руководителей финансовых ведомств, которые указали на готовность и «наличие запаса прочности» для выплаты всех внешних долгов в рублях.

Ранее экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что дефолт по валютным обязательствам не является синонимом всего плохого, что есть в экономике.

