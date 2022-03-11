Песков заявил, что в России нет условий для дефолта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 марта заявил, что в стране как таковых условий для дефолта нет. Об этом сообщает РБК.

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Официальный представитель Кремля также напомнил о заявлениях руководителей финансовых ведомств, которые указали на готовность и «наличие запаса прочности» для выплаты всех внешних долгов в рублях.

Ранее экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что дефолт по валютным обязательствам не является синонимом всего плохого, что есть в экономике.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДефолтРоссия
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