Минсельхоз намерен заняться улучшением питания россиян
Перспективная задача Минсельхоза РФ - вопрос качества рационального питания. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава ведомства Оксана Лут.
По её словам, в настоящее время производители и переработчики сельхозтоваров мало связаны с данной темой, так как текущей задачей является увеличение объёмов производства.
Министр указала, что улучшением качества питания россиян министерство начнёт заниматься уже в этом году.
«Надо будет перестраиваться. Не в течение одного дня, но это долгий процесс, который связан со здоровьем нашей нации», - заключила Лут.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заявил «Радиоточке НСН», что школы и вузы должны не просто кормить детей, они должны положительно влиять на их здоровье и привычки.
