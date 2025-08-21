Минсельхоз намерен заняться улучшением питания россиян

Перспективная задача Минсельхоза РФ - вопрос качества рационального питания. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава ведомства Оксана Лут.

В России спрогнозировали плохой урожай зерна из-за погоды

По её словам, в настоящее время производители и переработчики сельхозтоваров мало связаны с данной темой, так как текущей задачей является увеличение объёмов производства.

Министр указала, что улучшением качества питания россиян министерство начнёт заниматься уже в этом году.

«Надо будет перестраиваться. Не в течение одного дня, но это долгий процесс, который связан со здоровьем нашей нации», - заключила Лут.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заявил «Радиоточке НСН», что школы и вузы должны не просто кормить детей, они должны положительно влиять на их здоровье и привычки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:РоссиянеПитаниеЗдоровое ПитаниеМинсельхоз

Горячие новости

Все новости

партнеры