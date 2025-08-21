Центробанк РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных
Российские банки с 1 сентября 2025 года будут обязаны проверять, не находится ли человек, снимающий в банкомате деньги, под воздействием мошенников. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
С этой целью регулятором были определены девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации. В частности, это нехарактерное для гражданина поведение при снятии денег, например, непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата.
Также в список попало наличие у банка информации о резко изменившейся активности телефонных разговоров, возросшем количестве СМС и сообщений в мессенджерах с новых номеров, смена номера телефона для авторизации.
Кроме того, в перечень подозрительных признаков внесли снятие денег в течение суток после оформления кредита, увеличение лимита на выдачу наличных, перевод более 200 тысяч рублей по СБП себе из другого банка, досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.
«Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк сообщит об этом клиенту и на 48 часов введёт временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки», - говорится в сообщении.
Ранее юрист Александр Хаминский напомнил, что законы, направленные на борьбу с кибермошенничеством, предусматривают возможность блокировки банковских карт при подозрительных платежах, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Писатель Лукьяненко призвал маркировать книги, написанные с помощью ИИ
- В Германии разочаровались арестом украинского подрывника «Северных потоков»
- Путин утвердил состав делегации РФ на 80-ю сессию Генассамблеи ООН
- Россиянам назвали правила полезной лени
- Минсельхоз намерен заняться улучшением питания россиян
- Центробанк РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных
- В отрасли не поверили в массовое закрытие магазинов из-за цен на аренду
- Дмитрий «Гоблин» Пучков допустил запрет в РФ всех фильмов Гая Ричи
- Стартовали съемки нового фильма про Петрова и Васечкина
- Лидер «Агаты Кристи» анонсировал перевыпуск альбомов группы на виниле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru