Центробанк РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных

С этой целью регулятором были определены девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации. В частности, это нехарактерное для гражданина поведение при снятии денег, например, непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата.

Также в список попало наличие у банка информации о резко изменившейся активности телефонных разговоров, возросшем количестве СМС и сообщений в мессенджерах с новых номеров, смена номера телефона для авторизации.

Кроме того, в перечень подозрительных признаков внесли снятие денег в течение суток после оформления кредита, увеличение лимита на выдачу наличных, перевод более 200 тысяч рублей по СБП себе из другого банка, досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.

«Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк сообщит об этом клиенту и на 48 часов введёт временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки», - говорится в сообщении.

Ранее юрист Александр Хаминский напомнил, что законы, направленные на борьбу с кибермошенничеством, предусматривают возможность блокировки банковских карт при подозрительных платежах, сообщает RT.

