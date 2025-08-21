Запашный выступил против подорожания билетов на цирковые шоу
В Большом Московском цирке увеличение цены билетов возможно лишь в качестве вынужденной меры, рассказал НСН Эдгард Запашный.
Народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в эфире НСН заметил, что интерес к цирковым шоу в России ежегодно растет, однако было бы неправильно увеличивать стоимость билетов на фоне растущего спроса.
В 2026 году билеты на цирковые представления в России подорожают на 15-20%, сообщает Telegram-канал Mash. Среди причин — увеличение затрат на персонал и обеспечение безопасности, усложнение постановок и повышение цен на коммунальные услуги и материалы. Также уточняется, что на данный момент средняя заполняемость залов цирков-шапито составила 71%, а стоимость билета выросла на 17% — с 1767 до 2064 рублей. Запашный заявил, что в Большом Московском цирке заинтересованы в повышении доступности шоу для семейной аудитории.
«В Большом Московском цирке на данный момент не обсуждали возможность повышения стоимости билетов. Я всегда аккуратно отношусь к этой теме, хочется, чтобы цирк оставался доступным для семейной аудитории. Спрос на цирковое искусство из года в год растет. Затратная часть на производство циркового контента зависит от ситуации в стране. Изменение экономической ситуации, естественно, сказывается на культуре, надеюсь, что повышения уровня билетов не произойдет. Я не заинтересован в том, чтобы на фоне растущего спроса на цирковые спектакли повышать билеты. Я этим пользоваться точно не буду, если это не вынужденная мера. Большой Московский цирк - не бюджетная организация, мы живем за счет собственных коммерческих гастролей», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, аншлаги подтверждают повышенный интерес к цирковому искусству, потому билеты на шоу лучше приобретать заранее.
«У нас прошли спектакли Международного фестиваля циркового искусства "Идол", приглашенные иностранные артисты отработали 26 шоу. Нас посетило больше 85 тысяч зрителей. Это одно из самых посещаемых шоу в нашей стране. Сейчас возобновляет свою работу самое большое цирковое шоу в нашей стране «История». Это самое дорого, самое масштабное шоу, я всем рекомендую сходить, оно будет идти в Большом Московском цирке до начала декабря. В дальнейшем будет выпуск шоу «Белоснежка и семь гномов» в постановке Аскольда Запашного, это новогодний формат. Я всегда прошу билеты покупать заранее, потому что уже в октябре их будет практически невозможно приобрести. Продажи мы откроем в сентябре», - рассказал Запашный.
Ранее заслуженный артист России, клоун Олег Белогорлов в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что в цирковом искусстве сегодня нет кризиса, однако молодежь действительно переключилась на другие виды развлечений.
