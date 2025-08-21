В 2026 году билеты на цирковые представления в России подорожают на 15-20%, сообщает Telegram-канал Mash. Среди причин — увеличение затрат на персонал и обеспечение безопасности, усложнение постановок и повышение цен на коммунальные услуги и материалы. Также уточняется, что на данный момент средняя заполняемость залов цирков-шапито составила 71%, а стоимость билета выросла на 17% — с 1767 до 2064 рублей. Запашный заявил, что в Большом Московском цирке заинтересованы в повышении доступности шоу для семейной аудитории.

«В Большом Московском цирке на данный момент не обсуждали возможность повышения стоимости билетов. Я всегда аккуратно отношусь к этой теме, хочется, чтобы цирк оставался доступным для семейной аудитории. Спрос на цирковое искусство из года в год растет. Затратная часть на производство циркового контента зависит от ситуации в стране. Изменение экономической ситуации, естественно, сказывается на культуре, надеюсь, что повышения уровня билетов не произойдет. Я не заинтересован в том, чтобы на фоне растущего спроса на цирковые спектакли повышать билеты. Я этим пользоваться точно не буду, если это не вынужденная мера. Большой Московский цирк - не бюджетная организация, мы живем за счет собственных коммерческих гастролей», - пояснил он.