Путин утвердил состав делегации РФ на 80-ю сессию Генассамблеи ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнётся 9 сентября в Нью-Йорке. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
В состав делегации вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комиссии РФ по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ в ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Заместителями членов делегации были назначены главы различных департаментов МИД РФ Петр Ильичев, Кирилл Логвинов, Григорий Лукьянцев, Максим Мусихин и Олег Постников.
Ранее Путин подписал указ о назначении Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Австралии, сообщает RT.
