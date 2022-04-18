Финансист: Возможное объявление Запада о дефолте в России будет ложным

Если Запад объявит о том, что в России дефолт, то это заявление будет ложным, так как у РФ есть средства для обслуживания долга. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.

При этом он напомнил, что Запад блокирует возможности для платежей. По его словам, это очередной способ давления на Россию. В то же время финансист подчеркнул, что такая ситуация не окажет никакого влияния на жизнь простых граждан.

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Переславский считает, что это событие не отразится и на курсе рубля, так как он сейчас контролируется государством.

Ранее экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если «вынужденный дефолт» России будет признан другими странами, то это может привести к кросс-дефолту и аресту активов за рубежом.

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ФОТО: дефолт
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