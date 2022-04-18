Финансист: Возможное объявление Запада о дефолте в России будет ложным

Если Запад объявит о том, что в России дефолт, то это заявление будет ложным, так как у РФ есть средства для обслуживания долга. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.

При этом он напомнил, что Запад блокирует возможности для платежей. По его словам, это очередной способ давления на Россию. В то же время финансист подчеркнул, что такая ситуация не окажет никакого влияния на жизнь простых граждан.