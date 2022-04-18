Финансист: Возможное объявление Запада о дефолте в России будет ложным
Если Запад объявит о том, что в России дефолт, то это заявление будет ложным, так как у РФ есть средства для обслуживания долга. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского.
При этом он напомнил, что Запад блокирует возможности для платежей. По его словам, это очередной способ давления на Россию. В то же время финансист подчеркнул, что такая ситуация не окажет никакого влияния на жизнь простых граждан.
Переславский считает, что это событие не отразится и на курсе рубля, так как он сейчас контролируется государством.
Ранее экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если «вынужденный дефолт» России будет признан другими странами, то это может привести к кросс-дефолту и аресту активов за рубежом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+10 263 / сут.
Умерли
374 тыс.+233 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 496 / сут.
- Украинские военнопленные рассказали о боевых действиях под Херсоном
- Во время сплава в Свердловской области пропали туристы
- Экс-президент Чехии объяснил «любовь» Европы к Украине
- Володин: Группы продленного дня станут частью образовательного процесса
- Вице-канцлер ФРГ отверг идею добычи сланцевого газа в стране
- Производство картона сократят в России
- Турция начала новую военную операцию на севере Ирака
- Финансист: Возможное объявление Запада о дефолте в России будет ложным
- В Японии заявили о намерении противодействовать обходу санкций простив России
- «Коммерсантъ»: В России призвали не закрывать въезд для фур из Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru