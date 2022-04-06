«Пинг-понг» вокруг дефолта: Россия может добиться разморозки резервов через суд

Экономист выразил мнение, что история с выплатой госдолга России может дойти до суда, где страна извлечет выгоду и США разморозят золотовалютные резервы.

«Россия будет говорить о том, что готова обслуживать внешний госдолг из замороженных золотовалютных резервов. В ответ США скажут, что их не устраивает такой расклад, они будут хотеть, чтобы Россия истощала свои резервы. В ответ Россия может предложить платить в рублях, а после оплаты скажет, что ее обязательства выполнены. Американцы будут, напротив, говорить о невыполненных обещаниях. И дальше будет вот такой пинг-понг. Дальше будут идти суды, где Россия может заставить их разморозить золотовалютные резервы и получать компенсации из них», - резюмировал Ракша.

В среду стало известно, что Россия впервые выполнила обязательства по еврооблигациям в рублях после того, как иностранный банк отказал в валютной операции.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запрет по выплате долговых обязательств России в долларах может привести к техническому дефолту, но пока еще есть шансы этого избежать.

