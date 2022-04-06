«Пинг-понг» вокруг дефолта: Россия может добиться разморозки резервов через суд
Дефолт для государства является невозвратным рубежом, однако этот момент можно оттянуть, а потом и вовсе добиться разморозки долларов, заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша.
Истощение валютных резервов государства было бы лучшим вариантом развития событий для России, чем технический дефолт, таким процессом можно хоть как-то управлять, заявил экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов, которые у нее остаются. Денис Ракша считает, что Россия сможет извлечь выгоду даже в том случае, если возникнут проблемы с выплатой госдолга.
«Если от всего абстрагироваться и подумать о том, что лучше: истощение резервов или технический дефолт… То, наверное, истощение резервов лучше. Потому что технический дефолт – это такой рубеж, после которого отыграть назад уже нельзя. Истощение резервов – это процесс, который растянут во времени, которым можно худо-бедно управлять. Он дает массу всяких вариантов, пока продолжается. Однако эпизод с дефолтом – это всего лишь эпизод в череде событий. Обе стороны будут рассматривать его по-своему», - сказал Ракша.
Экономист выразил мнение, что история с выплатой госдолга России может дойти до суда, где страна извлечет выгоду и США разморозят золотовалютные резервы.
«Россия будет говорить о том, что готова обслуживать внешний госдолг из замороженных золотовалютных резервов. В ответ США скажут, что их не устраивает такой расклад, они будут хотеть, чтобы Россия истощала свои резервы. В ответ Россия может предложить платить в рублях, а после оплаты скажет, что ее обязательства выполнены. Американцы будут, напротив, говорить о невыполненных обещаниях. И дальше будет вот такой пинг-понг. Дальше будут идти суды, где Россия может заставить их разморозить золотовалютные резервы и получать компенсации из них», - резюмировал Ракша.
В среду стало известно, что Россия впервые выполнила обязательства по еврооблигациям в рублях после того, как иностранный банк отказал в валютной операции.
Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запрет по выплате долговых обязательств России в долларах может привести к техническому дефолту, но пока еще есть шансы этого избежать.
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