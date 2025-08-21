Издатели бьют тревогу из-за поддельных учебников и книг
В издательстве «Просвещение» рассказали НСН, что контрафактные учебники с каждым годом встречаются всё чаще, а глава «ЭКСМО» Евгений Капьев посетовал на подделки литературных бестселлеров.
Ежегодно рынок контрафакта учебной литературы исчисляется миллионами экземпляров, а в последние годы подделки встречаются все чаще, рассказали НСН в пресс-службе группы компаний «Просвещение».
Перед новым учебным годом активизировались компании, которые выпускают поддельные учебники и пособия для школы, отмечают «Известия». Так, в июле и августе уже накрыли две типографии, которые печатали контрафактные учебники в больших объемах. Издатели бьют тревогу из-за возросшего мошенничества в сфере подделки не только учебников, но и литературных бестселлеров.
«Контрафактная учебная литература с каждым годом встречается всё чаще и чаще. По оценке специалистов, ежегодно рынок контрафакта исчисляется миллионами экземпляров. Особенно острой эта проблема становится в преддверии нового учебного года, когда семьи готовят детей в школу. Мошенники используют любую возможность дистрибуции пиратских учебников. Последние годы мы фиксируем тенденцию по увеличению распространения контрафакта через маркетплейсы. Поэтому мы активно сотрудничаем с онлайн-площадками для разработки новых своевременных мер по пресечению появления на них такой продукции. Чаще всего подделывают: рабочие тетради для начальной школы (по математике, окружающему миру и русскому языку), прописи В. Г. Горецкого, а также рабочие тетради по английскому языку для всех возрастных групп. Кроме того, в последнее время на рынке появились подделки популярных учебников для средней школы (биология, география, алгебра и другие)», - сказали НСН в «Просвещении».
В издательстве дали советы, как не нарваться на подделки учебных материалов.
«Каждый год в преддверии 1 сентября мы содействуем правоохранительным органам в проведении мероприятий по выявлению и очистке рынка от контрафактной учебной продукции. При покупке учебников и учебных пособий мы рекомендуем обратить внимание на следующее. Во-первых, не стоит ориентироваться только на низкую цену: слишком дешёвые товары часто оказываются подделкой. На маркетплейсах изучайте отзывы покупателей, проверяйте оценки товара и обратите внимание на представленные фотографии учебника. Признаком пиратской учебной литературы может быть ассортимент магазина: или совсем ограниченный или, наоборот, очень разнородный, от учебников до техники и одежды. Также многие онлайн-магазины отмечают проверенных продавцов и подлинные товары специальными отметками, свидетельствующими об оригинальности продукции», - отметили в издательстве.
Также «пиратские» учебники можно выявить по визуальным признакам.
«Часто поддельные учебники легко выявить визуально. Признаками фальсификата могут быть размытые, бледные или слишком темные логотипы и иллюстрации на обложке. Настоящие учебники имеют чёткие, хорошо прорисованные элементы. Внутри учебника иллюстрации должны быть яркими, в поддельных версиях изображение кажется размытым или искажённым. Текст должен быть равномерно пропечатан, без потертостей или смазанной краски. Кроме того, стоит обратить внимание на то, ровные ли края страниц и есть ли дефекты в печати», - заключили в издательстве.
Гендиректор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев, в свою очередь, добавил, что контрафакт коснулся не только учебников, но и популярной у россиян литературы.
«Эта проблема качается и наших бестселлеров. Перед началом сезона (в сентябре) на рынок выходит большое количество контрафакта плохого качества, страницы отсканированы непонятно как. Это мешает рынку. Ни авторы не получают денег, ни налоги не платятся. Это большая проблема, которая сильно распространена на маркетплейсах. Такие мошенники ставят цену намного ниже. Читатели покупают и остаются разочарованными. Также встречаются и подделки высокого качества. Такого не было лет 10, и вот последние пять лет мошенники активно начали работать в этой сфере», - указал он в эфире НСН.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что дорогостоящую технику, включая смартфоны, лучше покупать в надежных сетевых источниках, включая интернет-магазины, но не на маркетплейсах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Присяжные оправдали экс-охранника Исмаилова по делу о покушении на Авраама Руссо
- Запашный выступил против подорожания билетов на цирковые шоу
- Издатели бьют тревогу из-за поддельных учебников и книг
- Трамп: Некомпетентный Байден не позволил Украине дать отпор
- Писатель Лукьяненко призвал маркировать книги, написанные с помощью ИИ
- Налоговая разблокировала счета Исинбаевой
- В Германии разочаровались арестом украинского подрывника «Северных потоков»
- Путин утвердил состав делегации РФ на 80-ю сессию Генассамблеи ООН
- Россиянам назвали правила полезной лени
- Минсельхоз намерен заняться улучшением питания россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru