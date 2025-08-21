Гендиректор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев, в свою очередь, добавил, что контрафакт коснулся не только учебников, но и популярной у россиян литературы.

«Эта проблема качается и наших бестселлеров. Перед началом сезона (в сентябре) на рынок выходит большое количество контрафакта плохого качества, страницы отсканированы непонятно как. Это мешает рынку. Ни авторы не получают денег, ни налоги не платятся. Это большая проблема, которая сильно распространена на маркетплейсах. Такие мошенники ставят цену намного ниже. Читатели покупают и остаются разочарованными. Также встречаются и подделки высокого качества. Такого не было лет 10, и вот последние пять лет мошенники активно начали работать в этой сфере», - указал он в эфире НСН.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что дорогостоящую технику, включая смартфоны, лучше покупать в надежных сетевых источниках, включая интернет-магазины, но не на маркетплейсах.

