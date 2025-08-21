Россиянам назвали правила полезной лени
Лень полезна в качестве механизма оптимизации энергии, но чтобы она не приносила вреда, нужно соблюдать несколько правил. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила клинический психолог Ольга Уманова.
По её словам, безделье следует планировать. Лениться нужно по 15 минут через каждые 90 минут работы, но без игр или соцсетей - вместо гаджетов лучше выбрать «медитацию, прогулки или просто лежание с закрытыми глазами».
Эксперт отметила, что лень может быть и симптомом скрытых проблем. Тревожными признаками являются пренебрежение базовыми потребностями и отсутствие удовлетворения после отдыха.
«Такая лень часто маскирует серьёзные проблемы: гормональные сбои, дефицит витаминов, анемию, депрессию, синдром хронической усталости», — подчеркнула Уманова, добавив, что в этом случае следует обратиться к врачу.
Ранее основатель Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов Ключевым заявил, что навязчивые мысли о работе являются признаком трудоголизма, сообщает RT.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru