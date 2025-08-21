Трамп: Некомпетентный Байден не позволил Украине дать отпор

По его словам, очень трудно выиграть в конфликте, не атакуя в ответ.

«Как если бы великой спортивной команде, у которой фантастическая защита, не разрешали играть в нападении... Так и с Украиной и Россией», - написал он.

Трамп также назвал Байдена «бесчестным и ужасно некомпетентным», в очередной раз указав, что если бы он был тогда президентом, то конфликта никогда бы не случилось.

Ранее Трамп заявил, что миру больше не угрожает третья мировая война, сообщает «Свободная пресса».

