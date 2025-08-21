Трамп: Некомпетентный Байден не позволил Украине дать отпор

Бывший президент США Джо Байден не позволил Украине дать отпор, разрешив только защищаться. Об этом в своей соцсети Truth Social написал действующий американский лидер Дональд Трамп.

Трамп надеется, что урегулирование на Украине поможет ему попасть в рай

По его словам, очень трудно выиграть в конфликте, не атакуя в ответ.

«Как если бы великой спортивной команде, у которой фантастическая защита, не разрешали играть в нападении... Так и с Украиной и Россией», - написал он.

Трамп также назвал Байдена «бесчестным и ужасно некомпетентным», в очередной раз указав, что если бы он был тогда президентом, то конфликта никогда бы не случилось.

Ранее Трамп заявил, что миру больше не угрожает третья мировая война, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияДжо БайденДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры