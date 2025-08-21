Трамп: Некомпетентный Байден не позволил Украине дать отпор
Бывший президент США Джо Байден не позволил Украине дать отпор, разрешив только защищаться. Об этом в своей соцсети Truth Social написал действующий американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, очень трудно выиграть в конфликте, не атакуя в ответ.
«Как если бы великой спортивной команде, у которой фантастическая защита, не разрешали играть в нападении... Так и с Украиной и Россией», - написал он.
Трамп также назвал Байдена «бесчестным и ужасно некомпетентным», в очередной раз указав, что если бы он был тогда президентом, то конфликта никогда бы не случилось.
Ранее Трамп заявил, что миру больше не угрожает третья мировая война, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Присяжные оправдали экс-охранника Исмаилова по делу о покушении на Авраама Руссо
- Запашный выступил против подорожания билетов на цирковые шоу
- Издатели бьют тревогу из-за поддельных учебников и книг
- Трамп: Некомпетентный Байден не позволил Украине дать отпор
- Писатель Лукьяненко призвал маркировать книги, написанные с помощью ИИ
- Налоговая разблокировала счета Исинбаевой
- В Германии разочаровались арестом украинского подрывника «Северных потоков»
- Путин утвердил состав делегации РФ на 80-ю сессию Генассамблеи ООН
- Россиянам назвали правила полезной лени
- Минсельхоз намерен заняться улучшением питания россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru