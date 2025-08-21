В Германии разочаровались арестом украинского подрывника «Северных потоков»
Арест исполнителей не приведет к наказанию для заказчиков, заявил НСН Ульрих Зингер.
Украинцы подорвали «Северный поток» по приказу «друзей» Германии, но само правительство не стремится узнать правду, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.
Полиция Италии задержала мужчину, который предположительно причастен к подрыву трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ. В скором времени мужчину экстрадируют в Германию, где он предстанет перед судом. По данным ведомства, задержанный — гражданин Украины Сергей К., который входил в группу лиц, заложивших взрывчатку на дне Балтийского моря у острова Борнхольм. Немецкая прокуратура называет его одним из координаторов операции.
«Достаточно много лет назад украинцы атаковали нашу критическую инфраструктуру. Кто давал им эти возможности? Все делалось не просто так. Партия “Альтернатива для Германии” хочет провести расследование, чтобы точно знать, что конкретно случилось с “Северным потоком”, но все остальные молчат, включая тех политиков, которые сейчас управляют страной. Бывший канцлер Олаф Шольц молчал об этом, глава правительства Фридрих Мерц молчит. Возможно, они не хотели знать точно, кто из наших "друзей" это сделал. Сначала придумали какую-то сказку, что взрыв устроила Россия, хотя у нее есть возможность просто перекрыть вентили без всяких атак. Новый арест ни к чему не приведет», — отметил он.
По словам немецкого депутата, участие украинцев в подрыве газопроводов не повлияет на решение правительства отправлять военный контингент на Украину.
«Помешает ли это расследование желанию правительства отправить солдат на Украину? Большинство немцев не хотят этого, только члены партии “Зеленых” желают направить Бундесвер на Донбасс, даже в СДПГ не хотят некрасивого повторения истории. Это было плохой идеей 80 лет назад, тем более, если что-то подобное случится еще раз. Даже разговоры об этом настолько неприличны и некрасивы, что никто не захочет обсуждать этот вариант всерьез, особенно Россия. А без Москвы никто не решится на подобное», — ответил Зингер.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил НСН, когда могут начаться разговоры о восстановлении поставок российского газа в Евросоюз.
