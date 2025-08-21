Украинцы подорвали «Северный поток» по приказу «друзей» Германии, но само правительство не стремится узнать правду, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.

Полиция Италии задержала мужчину, который предположительно причастен к подрыву трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ. В скором времени мужчину экстрадируют в Германию, где он предстанет перед судом. По данным ведомства, задержанный — гражданин Украины Сергей К., который входил в группу лиц, заложивших взрывчатку на дне Балтийского моря у острова Борнхольм. Немецкая прокуратура называет его одним из координаторов операции.