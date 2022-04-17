Глава Еврокомиссии убеждена в приближении дефолта в России

«Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Она отметила, что из РФ покинули «сотни крупных компаний и тысячи экспертов». Согласно прогнозам, ВВП России упадет на 11%.

«Государственное банкротство России — это лишь вопрос времени», - приводит слова Урсулы фон дер Ляйен Газета.ru.

Ранее экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия никогда не объявит о дефолте, потому что это «дело принципа».

«Россия не объявляла и не объявит дефолт по внешним обязательствам. Это вопрос принципа... В России считают, что это вынужденный дефолт – некий новый зверь, который еще не изучен природой. Такого в мировой практике еще не было: ты хочешь рассчитаться, имеешь ресурсы, но не можешь этого сделать. Можно ли это считать дефолтом? С формальной точки зрения и мирового права – это действительно дефолт. Но некоторые в РФ наоборот говорят, что это дефолт Запада по отношению к России. Тут можно по-разному посмотреть», - объяснил он.

