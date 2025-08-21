Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что если в будущем нейросети обретут сознание, то их умение писать книги будет наименьшей проблемой для человечества.



Сервис «Литрес Самиздат» опросил digital-авторов, чтобы узнать, прибегают ли они к помощи искусственного интеллекта (ИИ), для каких задач используют его чаще всего и как оценивают будущее нейросетей в литературе. Основные задачи, которые писатели решают с помощью нейросетей: проверка грамматики, орфографии и пунктуации (20%), поиск информации (19%) и создание изображений по произведению (15%). 53% авторов, не применяющих ИИ, негативно относятся к тому, что генеративные модели используются в процессе написания книг. 42% настроены нейтрально, а положительно — всего 5% респондентов. Лукьяненко отметил, что многие современные писатели пишут на уровне тех же нейросетей.