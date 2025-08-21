Писатель Лукьяненко призвал маркировать книги, написанные с помощью ИИ
Многие современные писатели пишут на уровне нейросетей, однако книги, созданные с помощью ИИ, должны как-то маркироваться, сказал НСН Сергей Лукьяненко.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что если в будущем нейросети обретут сознание, то их умение писать книги будет наименьшей проблемой для человечества.
Сервис «Литрес Самиздат» опросил digital-авторов, чтобы узнать, прибегают ли они к помощи искусственного интеллекта (ИИ), для каких задач используют его чаще всего и как оценивают будущее нейросетей в литературе. Основные задачи, которые писатели решают с помощью нейросетей: проверка грамматики, орфографии и пунктуации (20%), поиск информации (19%) и создание изображений по произведению (15%). 53% авторов, не применяющих ИИ, негативно относятся к тому, что генеративные модели используются в процессе написания книг. 42% настроены нейтрально, а положительно — всего 5% респондентов. Лукьяненко отметил, что многие современные писатели пишут на уровне тех же нейросетей.
«По-хорошему, если в книге действительно использованы фрагменты написанного текста или идеи, предложенные нейросетью, то было бы правильно и честно, чтобы автор это указывал. Я не знаю, как это возможно обеспечить, потому что подавляющее большинство авторов пишут на достаточно среднем уровне, на уровне нейросети. Это уже вопрос совести автора. Бывают авторы, которые пишут так, что смотришь и подумаешь: «Господи, лучше бы эту историю рассказала нейросеть. Она бы это сделала более грамотно и более увлекательно», — сказал собеседник НСН.
По его словам, если в будущем нейросети обретут сознание, то их умение писать книги будет наименьшей проблемой для человечества.
«Если в будущем нейросеть обретет сознание, то она сможет писать на уровне любого человека, а может быть и лучше. Однако, думаю, в этом случае это будет наименьшая проблема, которая ждет людей. У нас будет гораздо больше других проблем: кто мы такие, зачем мы нужны себе, и захочет ли нейросеть нас оставить в качестве партнеров или домашних животных», — заключил писатель.
Ранее народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов заявил НСН, что нейросеть иногда помогает с вариантами, как реализовать ту или иную идею на холсте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Писатель Лукьяненко призвал маркировать книги, написанные с помощью ИИ
- Налоговая разблокировала счета Исинбаевой
- В Германии разочаровались арестом украинского подрывника «Северных потоков»
- Путин утвердил состав делегации РФ на 80-ю сессию Генассамблеи ООН
- Россиянам назвали правила полезной лени
- Минсельхоз намерен заняться улучшением питания россиян
- Центробанк РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных
- В отрасли не поверили в массовое закрытие магазинов из-за цен на аренду
- Дмитрий «Гоблин» Пучков допустил запрет в РФ всех фильмов Гая Ричи
- Стартовали съемки нового фильма про Петрова и Васечкина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru