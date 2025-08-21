Писатель Лукьяненко призвал маркировать книги, написанные с помощью ИИ

Многие современные писатели пишут на уровне нейросетей, однако книги, созданные с помощью ИИ, должны как-то маркироваться, сказал НСН Сергей Лукьяненко.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что если в будущем нейросети обретут сознание, то их умение писать книги будет наименьшей проблемой для человечества.

Сервис «Литрес Самиздат» опросил digital-авторов, чтобы узнать, прибегают ли они к помощи искусственного интеллекта (ИИ), для каких задач используют его чаще всего и как оценивают будущее нейросетей в литературе. Основные задачи, которые писатели решают с помощью нейросетей: проверка грамматики, орфографии и пунктуации (20%), поиск информации (19%) и создание изображений по произведению (15%). 53% авторов, не применяющих ИИ, негативно относятся к тому, что генеративные модели используются в процессе написания книг. 42% настроены нейтрально, а положительно — всего 5% респондентов. Лукьяненко отметил, что многие современные писатели пишут на уровне тех же нейросетей.

Лукьяненко назвал задачи, по которым писателям допустимо обратиться к нейросети
«По-хорошему, если в книге действительно использованы фрагменты написанного текста или идеи, предложенные нейросетью, то было бы правильно и честно, чтобы автор это указывал. Я не знаю, как это возможно обеспечить, потому что подавляющее большинство авторов пишут на достаточно среднем уровне, на уровне нейросети. Это уже вопрос совести автора. Бывают авторы, которые пишут так, что смотришь и подумаешь: «Господи, лучше бы эту историю рассказала нейросеть. Она бы это сделала более грамотно и более увлекательно», — сказал собеседник НСН.

По его словам, если в будущем нейросети обретут сознание, то их умение писать книги будет наименьшей проблемой для человечества.

«Если в будущем нейросеть обретет сознание, то она сможет писать на уровне любого человека, а может быть и лучше. Однако, думаю, в этом случае это будет наименьшая проблема, которая ждет людей. У нас будет гораздо больше других проблем: кто мы такие, зачем мы нужны себе, и захочет ли нейросеть нас оставить в качестве партнеров или домашних животных», — заключил писатель.

Ранее народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов заявил НСН, что нейросеть иногда помогает с вариантами, как реализовать ту или иную идею на холсте.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПисателиКнигиЛитератураИскусствоИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры