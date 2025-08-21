Налоговая разблокировала счета Исинбаевой

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ разблокировала счета двухкратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой. Об этом со ссылкой на данные сервиса «БИР-Аналитик» сообщает РИА Новости.

СМИ: Исинбаева накопила более 400 тысяч рублей долгов по коммунальным платежам

Операции по счетам спортсменки были приостановлены из-за того, что оформленное на неё ИП не предоставило вовремя налоговую декларацию. Также имелась задолженность в размере 283 644 рубля.

«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», - говорится в сообщении.

Ранее зарегистрированный в Волгограде благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
