Налоговая разблокировала счета Исинбаевой

Операции по счетам спортсменки были приостановлены из-за того, что оформленное на неё ИП не предоставило вовремя налоговую декларацию. Также имелась задолженность в размере 283 644 рубля.

«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», - говорится в сообщении.

Ранее зарегистрированный в Волгограде благотворительный фонд Исинбаевой приостановил работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

