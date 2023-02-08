Оставили улики? США вновь обвиняют в терактах на «Северных потоках»
США обвиняют в установке бомбы под газопроводы, Вашингтон называет обвинения вымыслом, а Россия уверяет: теракт нужен был для того, чтобы Штаты «подсадили» Европу на свой СПГ.
Водолазы ВМС США летом прошлого года установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Об этом сообщил на своем сайте журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник. При этом США все еще отрицают свою причастность к теракту и утверждают, что это «полный вымысел».
ПОДЛОДКА ИЛИ БОМБА?
Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов «Северный поток».
По словам Херша, самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который в свою очередь привел в действие взрывные устройства. Журналист отметил, что американский президент Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после девяти месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона.
«В ходе обсуждений главный вопрос был — как не оставить улик», — указал Херш.
Кроме того, он рассказал, что ВМС Соединенных Штатов предлагали применить подлодку для атаки на «Северные потоки», а ВВС — бомбы с дистанционным взрывателем. По данным журналиста, в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ сообщила межведомственной группе советника президента США по безопасности Джейка Салливана, что: «У нас есть способ взорвать трубопроводы».
Херш уточнил, что на просьбу предоставить комментарий представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что «это ложь и полный вымысел». Со своей стороны, Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, ответила примерно в таком же ключе.
Так, в конце сентября на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы. В результате были повреждены обе нитки «Северного потока-1» и одна нитка «Северного потока-2». Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов», которым, по его мнению, это было выгодно. При этом Белый дом сразу исключил причастность стран Североатлантического альянса ко взрывам.
О том, что взрывы на российских газопроводах выгодны именно США, ранее говорили в посольстве России в США и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В российской дипмиссии объясняли, что Штаты хотят лишить ЕС доступа к российскому газу, чтобы «подсадить» Европу на свой СПГ. В свою очередь директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявлял, что у России есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и проведении этого террористического акта.
ВЫГОДА США ОТ ТЕРАКТА
Исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг 26 января заявил, что не считает Россию ответственной за взрывы на газопроводах «Северный поток». Еще тогда он был уверен, что теракты на газопроводах устроила западная страна. На этом фоне первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН отмечал, что США могут являться и заказчиками, и плательщиками за проведенную террористическую операцию на газопроводах.
«Кому сегодня выгодно ослабление ряда европейских стран… А это явно просматривается, мы видим, что многие европейские компании находятся в состоянии банкротства, в ряде стран ЕС идет рост инфляции. Также мы видим рост безработицы и явные кризисы. Кто может быть в выигрыше от неработы этих газопроводов? Те конкуренты, которые готовы поставлять взамен российского газа свой газ. Они могут являться и заказчиками, и плательщиками за проведенную террористическую операцию», - сказал Чепа.
В свою очередь член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с НСН также отмечал, что «англосаксы» взорвали трубы «Северного потока» для того, чтобы лишить Россию возможности поставок газа и наказать Европу. Он выразил уверенность, что те, кто подорвал газопроводы, будут всеми способами отрицать свою причастность к диверсии и препятствовать расследованию уголовного дела.
«С одной стороны, они лишают нас возможности поставок и продажи газа, хотя у нас есть и другие пути. С другой стороны, они наказывают Европу. И Европа от этой диверсии будет страдать больше всего: они фактически делают все для того, чтобы лишить Европу промышленности», - сказал Цеков.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на «Северных потоках». Министр указывал, что ее слова говорят о прямом участии США в теракте.
В ноябре прошлого года исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что США стали вторым крупнейшим поставщиком «голубого топлива» в Евросоюз, предоставляя его в сжиженном виде, после Норвегии. При этом Госдепартамент США указывал, что американские компании поставляют в Европу 70% от всего своего экспорта СПГ. А помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявлял, что США являются крупнейшим производителем энергетических ресурсов в мире и намерены удерживать эту позицию еще долгое время.
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