Оставили улики? США вновь обвиняют в терактах на «Северных потоках»

Лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, водолазы ВМС, действуя под прикрытием учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов «Северный поток».

По словам Херша, самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который в свою очередь привел в действие взрывные устройства. Журналист отметил, что американский президент Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после девяти месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона.

«В ходе обсуждений главный вопрос был — как не оставить улик», — указал Херш.

Кроме того, он рассказал, что ВМС Соединенных Штатов предлагали применить подлодку для атаки на «Северные потоки», а ВВС — бомбы с дистанционным взрывателем. По данным журналиста, в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ сообщила межведомственной группе советника президента США по безопасности Джейка Салливана, что: «У нас есть способ взорвать трубопроводы».

Херш уточнил, что на просьбу предоставить комментарий представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что «это ложь и полный вымысел». Со своей стороны, Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, ответила примерно в таком же ключе.