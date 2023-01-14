В Саксонии призвали восстановить «Северный поток»

Премьер-министр федеральной земли Саксонии, заместитель главы оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Михаэль Кречмер считает необходимым создать условия для возобновления поставок российского газа по газопроводу «Северный поток-1» после осенней диверсии, сообщает Regional Heute.

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Саксонский премьер считает, что трубопроводу необходим ремонт.

«Оператор должен обеспечить [условия], чтобы трубопровод можно было отремонтировать. Время идет. Если не устранить ущерб, то «Северный поток» станет непригоден на долгое время», — подчеркнул Кречмер.

Он напомнил также, что поставки газа из России сейчас не обсуждаются на фоне конфликта на Украине. Однако, политик заявил, что в будущем российский газ может снова потребоваться Германии. По его словам, властям нужно рассматривать не только вариант поставок дорогого газа, но и альтернативу.

Ранее представители Североатлантического альянса и Евросоюза договорились о коллективной защите критической инфраструктуры и организации рабочей группы повышения защищенности на фоне терактов на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазПоставкиГерманияСеверный Поток
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