С февраля 2027 года маткапитал в РФ составит свыше 1 млн рублей
С февраля 2027 года впервые за все время действия программы материнский капитал на второго ребенка в России превысит 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонору Кавшар.
Сейчас сумма маткапитала на первого ребенка составляет примерно 729 тысяч рублей, а доплата при рождении второго ребенка — 234 тысячи. При этом, если на первого маткапитал не оформлять, то сумма на второго составит сразу 963 тысячи рублей.
Кавшар рассказала, что в следующем году выплата на первого ребенка увеличится по сравнению с 2026 годом на 49,5 тысячи рублей, а сумма на второго ребенка вырастет до 1 млн 28 тысяч 743,71 рубля. По словам депутата, общее число получателей материнского капитала в следующем году составит примерно 1,9 млн семей.
Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью НСН объяснил, что покупатели жилья, приобретенного на материнский капитал, рискуют столкнуться со сложностями вплоть до расторжения сделки, если предыдущие владельцы не выделили доли детям, также они вынуждены будут вступать во взаимосвязанную сделку, так как продавец обязан будет купить альтернативное жилье взамен продаваемого.
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