Кто в выигрыше: В Госдуме обвинили США в заказе теракта на «Северных потоках»

США остаются в выигрыше от неработающих газопроводов «Северный поток», им нужно было ослабить ряд европейских стран и поставлять свой газ вместо российского, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.

Накануне сообщалось, что исполнительный директор Nord Stream AG Маттиас Варниг не считает Россию ответственной за взрывы на газопроводах «Северный поток». По его мнению, теракты на газопроводах устроила западная страна. Алексей Чепа отметил, что со временем станет достоверно известно, кто именно отдал команду взорвать газопроводы.

«Кто мог совершить этот акт, можно гадать. Это было технически трудно сделать скрытно, потому что должны быть задействованы серьезные средства. Об этом рано или поздно будет известно. Кто давал команду, тоже прояснится. Кому сегодня выгодно ослабление ряда европейских стран… А это явно просматривается, мы видим, что многие европейские компании находятся в состоянии банкротства, в ряде стран ЕС идет рост инфляции. Также мы видим рост безработицы и явные кризисы. Кто может быть в выигрыше от неработы этих газопроводов? Те конкуренты, которые готовы поставлять взамен российского газа свой газ. Они могут являться и заказчиками, и плательщиками за проведенную террористическую операцию», - сказал Чепа.

О масштабных разрушениях на «Северных потоках» стало известно в конце сентября прошлого года, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. В октябре в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой. Президент России Владимир Путин тогда назвал взрыв на газопроводах «Северный поток» очевидным терактом.

Позднее, в ноябре, исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что США стали вторым крупнейшим поставщиком «голубого топлива» в Евросоюз, предоставляя его в сжиженном виде, после Норвегии. При этом Госдепартамент США указывал, что американские компании поставляют в Европу 70% от всего своего экспорта СПГ. А помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявлял, что США являются крупнейшим производителем энергетических ресурсов в мире и намерены удерживать эту позицию еще долгое время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

