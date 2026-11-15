При атаке БПЛА ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции

По его словам, из‑за падения обломков на автомобили на трассе и автозаправочной станции пострадали три мужчины и одна женщина. Политик уточнил, что всех пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.

К тому же Слюсарь рассказал, что минувшей ночью 15 ноября силы ПВО сбили примерно 50 украинских дронов над Ростовской областью. Он уточнил, что атака ВСУ затронула Таганрог и Ростов‑на‑Дону, а также семь районов области.

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что в городе при атаке БПЛА ВСУ был поврежден жилой дом и объекты промышленной зоны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».