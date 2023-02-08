СМИ: Белый дом и ЦРУ отрицают причастность ко взрывам на «Северных потоках»

В Белом доме и ЦРУ отрицают свою причастность к организации диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш на своем сайте. Он рассказал, что попросил прокомментировать Белый дом и ЦРУ информацию о причастности США ко взрывам на газопроводах.

По его словам, там полностью опровергли, что имели какое-либо отношения к взрывам на российских газопроводах.

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«Это ложь и полный вымысел», - заявила ему представитель администрации президента Джо Байдена Эдриенн Уотсон.

«Это утверждение целиком и полностью ложно» — написала представитель Центрального разведывательного управления Тэмми Торп.

Ранее, как сообщала НСН, Сеймур Херш заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США.


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Фото: кадр из видео TV 2/Bornholm
ТЕГИ:Белый ДомЦРУСШАСеверный ПотокСеверный Поток-2
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