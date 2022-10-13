Путин заявил о попытке подрыва газопровода «Турецкий поток»
Президент Владимир Путин во время встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что газопровод «Турецкий поток» пытались взорвать.
«Слава богу, «Турецкий поток» успешно работает, хоть его и пытались взорвать», - цитирует Путина РИА Новости.
Российский лидер отметил, что Турция оказалась надежным партнером и поставки газа по «Турецкому потоку» идут в полном объем. Также Путин рассказал Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции. В частности, проект мог бы быть площадкой не только для поставок, но и для определения цены.
Создание в Турции крупнейшего газового хаба усилит позиции Анкары в обсуждении вопросов транзитных поставок энергоресурсов в Европу, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
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