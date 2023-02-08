Американский журналист заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США

По его словам, водолазы действовали под прикрытием учений НАТО под названием Baltops 22. Херш отметил, что самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

При этом журналист подчеркнул, что американский лидер Джо Байден решился на диверсию на газопроводах только после девяти месяцев секретных дискуссий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН отмечал, что США остаются в выигрыше от неработающих газопроводов «Северный поток». По его словам, им нужно было ослабить ряд европейских стран и поставлять свой газ вместо российского.

