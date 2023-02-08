Американский журналист заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США
Водолазы ВМС Соединенных Штатов летом 2022 года установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку, которую позднее активировали норвежцы. Об этом сообщил на своем сайте журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, водолазы действовали под прикрытием учений НАТО под названием Baltops 22. Херш отметил, что самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.
При этом журналист подчеркнул, что американский лидер Джо Байден решился на диверсию на газопроводах только после девяти месяцев секретных дискуссий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН отмечал, что США остаются в выигрыше от неработающих газопроводов «Северный поток». По его словам, им нужно было ослабить ряд европейских стран и поставлять свой газ вместо российского.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- Бывший помощник Ельцина рассказал о его переговорах с Клинтоном
- Прокуратура Нидерландов заявила, что Путина невозможно преследовать по делу MH17
- СМИ: Зеленский вечером 8 февраля встретится с Макроном
- СМИ: Белый дом и ЦРУ отрицают причастность ко взрывам на «Северных потоках»
- Российские войска уничтожили цеха Харьковского авиационного завода
- Власти Казахстана временно запретили вывоз из страны бензина и дизеля
- RuStore вышел из режима бета-тестирования
- Ветеран армии США: ВСУ ждут логистические проблемы с танками Abrams
- Американский журналист заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США
- Шольц: будущее Украины связано с Евросоюзом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru