Американский журналист заявил, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США

Водолазы ВМС Соединенных Штатов летом 2022 года установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку, которую позднее активировали норвежцы. Об этом сообщил на своем сайте журналист Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник.

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По его словам, водолазы действовали под прикрытием учений НАТО под названием Baltops 22. Херш отметил, что самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

При этом журналист подчеркнул, что американский лидер Джо Байден решился на диверсию на газопроводах только после девяти месяцев секретных дискуссий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН отмечал, что США остаются в выигрыше от неработающих газопроводов «Северный поток». По его словам, им нужно было ослабить ряд европейских стран и поставлять свой газ вместо российского.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСеверный Поток
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