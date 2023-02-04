«Берлину есть что скрывать»: В МИД оценили заявления Шольца о взрывах на «Северных потоках»

Ранее Шольц призвал не спекулировать на теме инцидентов на «Северных потоках». Канцлер подчеркнул, что Берлин выскажет свои предположения относительно ЧП, когда будет иметь «доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии».

По словам Захаровой, немецкие власти изначально заняли двойственную позицию по расследованию аварий на газопроводах.

«С одной стороны, официальный Берлин неизменно заявляет о своей решительной заинтересованности в выявлении организаторов и исполнителей совершенных террористических актов... С другой стороны, реальные действия Германии в контексте этого международного инцидента вызывают обоснованные вопросы и сомнения в искренности звучащих деклараций», — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД.

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, линия Берлина на засекречивание относящейся к диверсиям на «Северных потоках» информации вызывает недовольство у многих представителей различных политических партий и сил ФРГ.

«В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление федерального канцлера ФРГ Шольца ... симптоматично – по сути, ему приходится уже оправдываться», — заключила Захарова.

