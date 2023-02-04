«Берлину есть что скрывать»: В МИД оценили заявления Шольца о взрывах на «Северных потоках»

Заявления канцлера Германии Олафа Шольца о расследованиях взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» создают впечатление, что ФРГ есть что скрывать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее Шольц призвал не спекулировать на теме инцидентов на «Северных потоках». Канцлер подчеркнул, что Берлин выскажет свои предположения относительно ЧП, когда будет иметь «доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии».

По словам Захаровой, немецкие власти изначально заняли двойственную позицию по расследованию аварий на газопроводах.

«С одной стороны, официальный Берлин неизменно заявляет о своей решительной заинтересованности в выявлении организаторов и исполнителей совершенных террористических актов... С другой стороны, реальные действия Германии в контексте этого международного инцидента вызывают обоснованные вопросы и сомнения в искренности звучащих деклараций», — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД.

Как отметила представитель внешнеполитического ведомства, линия Берлина на засекречивание относящейся к диверсиям на «Северных потоках» информации вызывает недовольство у многих представителей различных политических партий и сил ФРГ.

«В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление федерального канцлера ФРГ Шольца ... симптоматично – по сути, ему приходится уже оправдываться», — заключила Захарова.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Северный ПотокГерманияШольцМария ЗахароваМИД РФ
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