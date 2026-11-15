Наследники владельца шедевра Ван Гога потребовали Sotheby's снять лот с продажи

При этом предположительные наследники утверждают, что произведение могло быть продано из-за финансовых трудностей семьи, вызванных деятельностью нацистской Германии. Их адвокаты уже обратились к Sotheby's с требованием подтвердить продажу картины в 1936 году по рыночной стоимости. В противном случае «аукцион не может состояться».

18 ноября в Нью-Йорке должны пройти торги, на которых будут представлены 12 картин известных художников, в том числе Винсента Ван Гога, Альфреда Сислея, Камиля Писсаро, Клода Моне и других мастеров. Известно, что среди представленных к торгам картин присутствует и «Цветущий Каштан». Ее стоимость предоставляется только по запросу, заявили в Sotheby's.

Ранее экс-директор государственного музея им. Пушкина Елизавета Лихачева в интервью НСН отметила, что значительная часть художественного наследия скрыта от глаз большинства людей, поэтому новые рекордные аукционы живописи знаменитых мастеров никак не сказываются на доступности картин для широкой публики.

