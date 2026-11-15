ОБВИНЕНИЯ

Китай заподозрили в операции против главы Nvidia Дженсена Хуанга. По данным The Wall Street Journal (WSJ), КНР развернула разведывательную операцию для укрепления своей технологической отрасли, а экс-лидер организации мог оказаться одной из целей этой кампании.

Согласно оценкам западных чиновников, в сфере разведки и безопасности Китая задействовано примерно 600 тысяч человек. Эксперты отмечают, что западные государства не привыкли к такому уровню давления и не обладают эффективными механизмами защиты от подобных системных угроз.