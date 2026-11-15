Любовница и шпионаж: Китай заподозрили в операции против главы Nvidia
По данным СМИ, цель Пекина — получить технологические разработки и укрепить влияние Коммунистической партии Китая.
Западные СМИ в скандале с экс-главой Nvidia обвинили Китай. Недавно Дженсен Хуанг признался в любовной связи с женщиной, которую считают китайской шпионкой. В результате ему пришлось оставить свой пост, а акции компании подешевели.
ОБВИНЕНИЯ
Китай заподозрили в операции против главы Nvidia Дженсена Хуанга. По данным The Wall Street Journal (WSJ), КНР развернула разведывательную операцию для укрепления своей технологической отрасли, а экс-лидер организации мог оказаться одной из целей этой кампании.
Согласно оценкам западных чиновников, в сфере разведки и безопасности Китая задействовано примерно 600 тысяч человек. Эксперты отмечают, что западные государства не привыкли к такому уровню давления и не обладают эффективными механизмами защиты от подобных системных угроз.
Предположительно китайские спецслужбы пытались использовать метод «медовой ловушки» через его связи с предпринимательницей Элис Хуанг, однако на данный момент прямых доказательств попытки вербовки нет, пишет издание.
«Дженсен Хуанг мог бы стать целью китайской разведки, учитывая его близость к Трампу (президенту США Дональду Трампу – прим. НСН) и способность влиять на подход администрации США к экспорту микросхем в Китай», - приводит WSJ слова экс-директора оперативного отдела британской разведывательной службы MI6 Найджела Инкстера.
По данным издания, цель Пекина заключается якобы в получении технологических разработок для развития экономики и модернизации вооруженных сил, а также в укреплении влияния Коммунистической партии Китая внутри страны и за рубежом.
В Nvidia уже начали независимое расследование ситуации, пишут «Известия». Однако в Пекине отвергли обвинения в шпионаже.
Американская технологическая компания Nvidia — один из ведущих мировых разработчиков графических процессоров (GPU), систем на кристалле (SoC) и программного обеспечения. Технологии этой организации применяют в самых разных сферах: от компьютерных игр и профессиональной визуализации до высокопроизводительных вычислений, ИИ, а также в автомобильной промышленности.
СКАНДАЛ И ОТСТАВКА
До этого главу Nvidia Дженсена Хуанга заподозрили в романтических отношениях с женщиной, которую спецслужбы США считают агентом разведки КНР. Речь идет об Элис Хуанг. СМИ писали, что она была завербована для шпионажа и попыток обойти запреты США на поставки ИИ-чипов в Китай.
Позже Хуанг извинился перед сотрудниками организации и своей семьей и признался в измене. Однако журналисты сообщили про еще один роман бизнесмена — с его подчиненной — вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл.
В результате скандала 12 ноября Хуанг подал в отставку. Временным гендиректором компании стала исполнительный вице-президент и финансовый директор Колетт Кресс. После объявления об отставке Хуанга акции Nvidia подешевели на 10%.
Однако издание The Washington Post писало, что он уволился после секретной записки главы Госдепа США Марко Рубио, адресованной Дональду Трампу. Известно, что госсекретарь подготовил письмо на основе доклада ЦРУ, ужесточив формулировки разведки, а после того как документ попал в СМИ, Хуанг оставил свой пост.
Издание The New York Times писало, что экс-главу Nvidia вызвали в Конгресс США из-за романа с предполагаемой китайской шпионкой. Уточняется, что вместе с ним для дачи показаний в Палату представителей был вызван и министр торговли Говард Лютник. Хуанг должен явиться в Конгресс 3 декабря по собственной воле, иначе его вызовут повесткой.
«Недавние сообщения вызывают серьезную обеспокоенность в связи с национальной безопасностью и защитой конфиденциальных технологий», - заявил сенатор-республиканец Тим Скотт.
Между тем, HR-специалист Алексей Захаров в беседе с НСН объяснил, что из-за публичности Nvidia скандал, связанный с личной жизнью главы этой компании, привел к проблемам в бизнесе и, как следствие, уходу Хуанга с должности.
«Nvidia — это публичная компания, и в этом случае репутация руководителя может влиять на стоимость акций. Совет директоров поставил вопрос о смене руководителя компании, потому что после появления новостей об этом стоимость акций компании начала падать. Если бы она начала расти, это другое дело. Поэтому посочувствуем товарищу. А у нас традиционно не принято выносить такие вещи на публику, хотя среди наших крупных бизнесменов или государственных чиновников тоже иногда появляется информация о разводах, дележе имущества. Если это как-то бурно влияет на компанию, акционером которой является бизнесмен, он просто отходит в сторону и начинает руководить "из тени". Но у нас количество публичных компаний очень небольшое относительно американского рынка», - рассказал он.
Годом ранее похожая история произошла с гендиректором американской IT-компании Astronomer Энди Байроном. Его отношения с коллегой вскрылись, когда пара попала в объектив «камеры поцелуев» на концерте группы Coldplay. Скандал стоил работы не только Байрону, но и Кристин Кэбот, с которой его «застукали», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее глава ВТБ Андрей Костин прокомментировал скандал вокруг Дженсена Хуанга словами «схарчили мужика».
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