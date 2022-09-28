В Белом доме заявили, что Байден не обещал уничтожить «Северный поток»

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден не обещал уничтожить трубопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

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Как заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, Байден говорил о том, что не допустит ввода в строй газопровода. Она отметила, что Германия в феврале «заморозила» «Северный поток-2», о чем и говорил президент.

В ночь на 26 сентября были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. О падении давления газа на обеих нитках газопровода сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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