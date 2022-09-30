«Наказание для Европы»: Зачем англосаксы подорвали «Северные потоки»

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что трубы газопровода «Северный поток» были взорваны англосаксами. Сергей Цеков отметил, что больше всего от такой диверсии пострадает Европа.

«Президент конкретно заявил о тех, кто организовал этот террористический акт. Это очень правильно. Для чего они это делают? С одной стороны, они лишают нас возможности поставок и продажи газа, хотя у нас есть и другие пути. С другой стороны, они наказывают Европу. И Европа от этой диверсии будет страдать больше всего: они фактически делают все для того, чтобы лишить Европу промышленности. Думаю, что ответы от нас последуют самые разные: и дипломатические, и возможно военные», - сказал Цеков.

По его словам, англосаксы, подорвавшие трубы на газопроводе, будут всеми способами отрицать свою причастность к диверсии и препятствовать расследованию уголовного дела.