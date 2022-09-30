«Наказание для Европы»: Зачем англосаксы подорвали «Северные потоки»
Диверсию на газопроводе организовали с целью полного лишения Европы промышленности, отметил в эфире НСН сенатор Сергей Цеков.
Англосаксы взорвали трубы газопровода «Северный поток» для того, чтобы лишить Россию возможности поставок газа и наказать Европу, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что трубы газопровода «Северный поток» были взорваны англосаксами. Сергей Цеков отметил, что больше всего от такой диверсии пострадает Европа.
«Президент конкретно заявил о тех, кто организовал этот террористический акт. Это очень правильно. Для чего они это делают? С одной стороны, они лишают нас возможности поставок и продажи газа, хотя у нас есть и другие пути. С другой стороны, они наказывают Европу. И Европа от этой диверсии будет страдать больше всего: они фактически делают все для того, чтобы лишить Европу промышленности. Думаю, что ответы от нас последуют самые разные: и дипломатические, и возможно военные», - сказал Цеков.
По его словам, англосаксы, подорвавшие трубы на газопроводе, будут всеми способами отрицать свою причастность к диверсии и препятствовать расследованию уголовного дела.
«Те, кто совершили этот теракт, тем самым хотят продемонстрировать свою силу и вседозволенность. Правда при этом они надеются на то, что они откажутся от своего участия в данном действии. То есть, они всячески будут отрицать, что это сделали именно они. Это эскалация, они всячески будут препятствовать расследованию уголовного дела и отвергать свое участие в этой диверсии», - резюмировал Цеков.
Ранее заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин говорил «Радиоточке НСН», что ремонт газопроводов может затянуться на неопределенные срок. При этом, как пишет Der Tagesspiegel, немецкие спецслужбы опасаются, что обе нитки газопровода «Северный поток — 1» и одна из ниток газопровода «Северный поток — 2» могут быть потеряны навсегда.
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