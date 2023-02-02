Лавров: Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись ЧП на «Северных потоках»
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам главы МИД, действия Нуланд свидетельствуют о прямом участии США в происходящем.
«Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила», — подчеркнул Лавров.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что реакция Нуланд говорит о причастности Вашингтона к ЧП на «Северных потоках».
В конце сентября на газопроводах зарегистрировали падение давления и утечки топлива, сейсмологи сообщили, что на магистралях зафиксировали два взрыва. ФСБ России назвала ЧП актом международного терроризма.
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