Лавров: Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись ЧП на «Северных потоках»

По словам главы МИД, действия Нуланд свидетельствуют о прямом участии США в происходящем.

«Сейчас уже госпожа Нуланд, по сути, явку с повинной осуществила», — подчеркнул Лавров.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что реакция Нуланд говорит о причастности Вашингтона к ЧП на «Северных потоках».

В конце сентября на газопроводах зарегистрировали падение давления и утечки топлива, сейсмологи сообщили, что на магистралях зафиксировали два взрыва. ФСБ России назвала ЧП актом международного терроризма.

