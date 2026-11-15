МО: ВС РФ поразили объекты энергетики и ж/д инфраструктуры Украины
Минувшей ночью 15 ноября российские военные на Украине беспилотниками поразили объекты энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также морские суда, задействованные для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Речь идет об электроподстанции в населенном пункте Великие Межиричи в Ровенской области. В ведомстве рассказали, что она обеспечивала функционирование логистических центров, в которых хранилось военное имущество. При этом в Днепропетровске в районе ж/д станции были поражены два железнодорожных локомотива, используемых для перевозки грузов ВСУ.
Кроме того, в порту Черноморск в Одесской области удар ВС РФ пришелся по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции, обеспечивающих разгрузку и хранение военных грузов, доставляемых на Украину. Также было поражено морское судно типа «сухогруз» на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский военные уничтожили сухогруз в порту Черноморск в Одесской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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