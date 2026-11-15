МО: ВС РФ поразили объекты энергетики и ж/д инфраструктуры Украины

Речь идет об электроподстанции в населенном пункте Великие Межиричи в Ровенской области. В ведомстве рассказали, что она обеспечивала функционирование логистических центров, в которых хранилось военное имущество. При этом в Днепропетровске в районе ж/д станции были поражены два железнодорожных локомотива, используемых для перевозки грузов ВСУ.

Кроме того, в порту Черноморск в Одесской области удар ВС РФ пришелся по паромному терминалу, управлению порта и электроподстанции, обеспечивающих разгрузку и хранение военных грузов, доставляемых на Украину. Также было поражено морское судно типа «сухогруз» на переходе морем, доставлявшее в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский военные уничтожили сухогруз в порту Черноморск в Одесской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».