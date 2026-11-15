МО: Силы ПВО сбили более 530 БПЛА ВСУ

Это произошло в период с 20:00 по московскому времени 14 ноября до 08:00 утра 15-го.

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были сбиты над Астраханским, Белгородским, Брянским, Воронежским, Волгоградским, Курским, Липецким и Ростовским регионами. Кроме того, БПЛА уничтожили над Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымом, над Азовским и Черным морями.

Ранее в МО объявили о поражении российскими военными электроподстанции в населенном пункте Великие Межиричи в Ровенской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».