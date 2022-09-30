Нарышкин заявил о наличии данных о роли Запада во взрывах на «Северных потоках»
Служба внешней разведки РФ располагает документами о западном следе в инцидентах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта. По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта», — цитирует Нарышкина ТАСС.
Глава СВР напомнил, что в РФ ведется расследование в связи со взрывами на трубопроводах.
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