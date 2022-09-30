Нарышкин заявил о наличии данных о роли Запада во взрывах на «Северных потоках»

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта. По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта», — цитирует Нарышкина ТАСС.

Глава СВР напомнил, что в РФ ведется расследование в связи со взрывами на трубопроводах.

