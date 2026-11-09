Российская делегация прибыла в Абу-Даби на трехсторонние переговоры

Делегация РФ добралась до Абу-Даби. Там пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом РИА Новости рассказал собственный источник.

Кушнер и Уиткофф проведут встречи с европейцами до переговоров в Абу-Даби

Новый раунд обсуждений кризиса запланировали на вторник-среду. Российскую группу в ОАЭ возглавит помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Киев поведет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Недавно появилась информация, что в Эмиратах европейские дипломаты попытаются помешать переговорам по структуре безопасности на континенте. Причем стремление ЕС подключиться к разговору было вызвано заявлениями Дональда Трампа и Джареда Кушнера по этому вопросу.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
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