Российская делегация прибыла в Абу-Даби на трехсторонние переговоры
Делегация РФ добралась до Абу-Даби. Там пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом РИА Новости рассказал собственный источник.
Новый раунд обсуждений кризиса запланировали на вторник-среду. Российскую группу в ОАЭ возглавит помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Киев поведет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.
Недавно появилась информация, что в Эмиратах европейские дипломаты попытаются помешать переговорам по структуре безопасности на континенте. Причем стремление ЕС подключиться к разговору было вызвано заявлениями Дональда Трампа и Джареда Кушнера по этому вопросу.
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