СМИ: Франция обвинила Иран в кибератаках на холодильники супермаркетов
Французские власти возложили на Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ответственность за кибератаки на холодильники и морозильные камеры в сотнях супермаркетов страны. Об этом пишет Reuters.
Глава МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что уже вызвали иранского посла. Министр пригрозил Тегерану дополнительными санкциями ЕС. По информации агентства, часть пострадавшего оборудования была устаревшей или работала на старых версиях ПО. Это могло сыграть на руку хакерам.
При этом атака 11 октября затронула сотни супермаркетов. В некоторых холодильниках температура поднялась настолько, что оборудование загорелось. Всего зафиксировали не менее 15 пожаров. Сотрудники выбрасывали испорченное мясо и растаявшее мороженое. По оценке одного из владельцев сети, совокупный ущерб может исчисляться десятками млн евро.
В этом месяце за первой волной последовала вторая, ударившая почти по сотне объектов по всей Европе, включая холодильные установки французских банков крови. Спецслужбы возложили ответственность на группировку «Шахид Каве». Она связана с КСИР.
Назвали и имена трех предполагаемых сообщников. Прокуратура Парижа отправила запросы на международные ордера на арест причастных. Тегеран же неизменно отрицает причастность к вредоносным кибероперациям.
Ранее подробнее рассказывали о кибератаках на холодильники в супермаркетах Европы.
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