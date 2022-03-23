СМИ: В США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России

Сенаторы совместно с Министерством финансов США обсудят законопроект о блокировке российского золотого резерва на сумму около $132 млрд. Об этом пишет Axios, ссылаясь на источники.

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Ранее аналогичный документ был внесен в Палату представителей Конгресса.

По данным портала, двухпартийная группа из четырех американских сенаторов США в ближайшие дни встретится с министром финансов страны Джанет Йеллен. Ряд законодателей считают, что верхняя палата Конгресса может принять инициативу уже на этой неделе.

После начала специальной военной операции России на Украине правительства стран Группы семи заморозили часть золотовалютных резервов РФ, парализовав около половины активов Банка России.

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ФОТО: flickr/Bullion Vault
ТЕГИ:ЗолотоРоссияСША
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