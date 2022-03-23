СМИ: В США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России

Ранее аналогичный документ был внесен в Палату представителей Конгресса.

По данным портала, двухпартийная группа из четырех американских сенаторов США в ближайшие дни встретится с министром финансов страны Джанет Йеллен. Ряд законодателей считают, что верхняя палата Конгресса может принять инициативу уже на этой неделе.

После начала специальной военной операции России на Украине правительства стран Группы семи заморозили часть золотовалютных резервов РФ, парализовав около половины активов Банка России.

