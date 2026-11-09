Юрист рассказала, что делать при блокировке авто на парковке
Подпирать чужую машину, даже если на парковке нет свободных мест, нельзя. Об этом «Ленте.ру» заявила начальник юридического департамента ВМТ Консалт Софья Лукинова. По ее словам, это нарушение правил остановки и стоянки, за которое придется заплатить административный штраф.
Если водитель заметил, что его авто заблокировали, прежде всего нужно зафиксировать ситуацию на фото или видео. Причем снять нужно так, чтобы было видно расположение обоих и невозможность выезда.
Затем можно попробовать связаться с владельцем через охрану, администрацию или оставленную под стеклом записку. Если найти его не удается, следует обратиться в ГИБДД и сообщить о препятствии для выезда.
Юрист предупредила, что самостоятельно передвигать чужой транспорт, пытаться ее оттолкнуть или повреждать не стоит. Если в результате блокировки причинен ущерб автомобилю, то пострадавший может потребовать возмещения вреда.
До этого адвокат Андрей Олифир предупредил об опасности записок под лобовым стеклом авто.
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