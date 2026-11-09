Юрист: Персоналу семьи Джигана может грозить штраф за ложные показания

Персоналу семьи рэпера Джигана может грозить штраф за дачу ложных показаний по делу о стрельбе в доме исполнителя. Об этом NEWS.ru заявил юрист Михаил Пирогов. По его словам, размер взыскания в таком случае достигнет 80 тыс. рублей.

СМИ: Джиган открыл стрельбу по персоналу в своем доме в Подмосковье

Эксперт уточнил, что изменение показаний после публикаций в СМИ — серьезный сигнал. За подобные действия работников могут привлечь к уголовной ответственности.

В таком случае им грозит штраф или исправительные работы. Однако освобождаются те, кто добровольно заявил о ложности до вынесения приговора. Если же новые данные — попытка «переобуться» под давлением или из лояльности, это уже вопрос к следствию.

Юрист подчеркнул, что дело об ограничении родительских прав Джигана сложнее. Бывшая жена музыканта Оксана Самойлова изначально просила не полного лишения, а ограничения на полгода. Иск подали в конце сентября, предварительное слушание в Савеловском суде Москвы назначили на 18 декабря.

По словам Пирогова, нестыковки в показаниях свидетелей и сомнения в постановочности скандала играют на руку защите. Она считает обвинения фейком. Если следствие не подтвердит факты стрельбы и удержания людей, то рассматривать инцидент как реальную угрозу для детей станет сложнее. Однако решение будет основываться на совокупности всех доказательств.

Ранее юрист оценил шансы Джигана сохранить родительские права.

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ФОТО: ТАСС/Зиновская Ольга
ТЕГИ:РэперШтрафСудЛишение Родительских Прав

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