Юрист: Персоналу семьи Джигана может грозить штраф за ложные показания

Эксперт уточнил, что изменение показаний после публикаций в СМИ — серьезный сигнал. За подобные действия работников могут привлечь к уголовной ответственности.



В таком случае им грозит штраф или исправительные работы. Однако освобождаются те, кто добровольно заявил о ложности до вынесения приговора. Если же новые данные — попытка «переобуться» под давлением или из лояльности, это уже вопрос к следствию.



Юрист подчеркнул, что дело об ограничении родительских прав Джигана сложнее. Бывшая жена музыканта Оксана Самойлова изначально просила не полного лишения, а ограничения на полгода. Иск подали в конце сентября, предварительное слушание в Савеловском суде Москвы назначили на 18 декабря.



По словам Пирогова, нестыковки в показаниях свидетелей и сомнения в постановочности скандала играют на руку защите. Она считает обвинения фейком. Если следствие не подтвердит факты стрельбы и удержания людей, то рассматривать инцидент как реальную угрозу для детей станет сложнее. Однако решение будет основываться на совокупности всех доказательств.



Ранее юрист оценил шансы Джигана сохранить родительские права.

