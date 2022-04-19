Центробанк оспорит заморозку российских золотовалютных резервов
Банк России намерен оспаривать заморозку золотовалютных резервов и готовит необходимые судебные иски. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
После начала российской специальной военной операции на Украине Запад заморозил золотовалютные резервы ЦБ РФ на сумму около $300 млрд, напоминает телеканал «360».
Набиуллина назвала происходящее «беспрецедентной заморозкой», подчеркнув, что российская сторона готовится к предъявлению соответствующих судебных исков.
«Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — цитирует ТАСС главу ЦБ.
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