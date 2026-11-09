Психотерапевт объяснила, когда за ленью могут скрываться болезни

За ощущением лени может скрываться недосып, переутомление, стресс или слишком большое количество задач. Но иногда она связана с анемией, нарушением функции щитовидной железы, дефицитами, хроническими заболеваниями, депрессией или эмоциональным выгоранием. Об этом «Газете.Ru» рассказала психотерапевт Ирина Крашкина.

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Врач уточнила, что самый важный ориентир здесь — изменение привычного состояния. Если раньше человек справлялся с работой, общался и занимался делами, а затем без очевидной причины перестал хотеть даже простых действий, это не стоит списывать на характер.

Стоит насторожиться, если упадок сил продолжается несколько недель, не проходит после сна, мешает работе и в быту, сопровождается сонливостью, одышкой, сердцебиением, потерей веса или аппетита, болью и резкими перепадами настроения. При утрате интереса к привычным занятиям и мыслях о нежелании жить необходима помощь специалиста, добавила Крашкина.

Врач может назначить обследования, чтобы исключить соматические заболевания: общий и биохимический анализы крови, проверку гормонов щитовидной железы, анализы на инфекции, ЭКГ или УЗИ сердца. Также важно оценить, помогает ли отдых.

Если же после паузы становится легче вернуться к обычным делам, то это — хороший признак, подчеркнула Ирина Крашкина. По ее словам, часто за ленью стоят не болезни, а психологические причины или переутомление. Поэтому сначала стоит проанализировать режим сна и питания. При появлении подозрений на соматическую причину необходимо обратиться к специалисту.

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ФОТО: ТАСС / DPA
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