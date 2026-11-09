Эксперт назвал главную опасность параллельного импорта

По словам эксперта, роль инструмента, который в 2022-м помогал насытить рынок нужными товарами, параллельный импорт уже выполнил. Теперь на первый план выходят качество и легальность происхождения изделий. Ключевой задачей становится проверка подлинности.



Чтобы остановить оборот контрафакта, Шахназаров предлагает усовершенствовать механизмы подтверждения подлинности, обновить систему сертификации и ввести дополнительные варианты проверки. Внешние правообладатели помогают не всегда, поэтому важны независимые решения, способные отсеять подделку на этапе ввоза.



Отдельная тема — возвращение компаний, которые покинули российский рынок четыре года назад. По мнению профессора, РФ такой сценарий не отвергает, но он может сопровождаться условиями, например, обсуждается реестр организаций, ушедших без объективных причин.



Также Шахназаров напомнил, что международную торговлю нельзя сводить к импорту. Полноценное участие в международном разделении труда требует развития экспорта, а внешнеторговая политика должна связывать поставки зарубежной продукции с продвижением отечественной за рубежом.



Ранее в России уже «порезали» параллельный импорт техники.

