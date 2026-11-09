Харатьян: Дочь назвал в честь Пахмутовой
Российский актер и певец Дмитрий Харатьян рассказал РЕН ТВ, что назвал дочь Александрой в честь композитора Александры Пахмутовой. Он объяснил, что периодически напоминает ей об этом.
По его словам, первые шаги в искусстве удалось сделать как раз благодаря Пахмутовой. В пионерлагере артист исполнил песню «Звездопад», вожатая посоветовала ему продолжать. Позже он лично познакомился с Александрой Николаевной и поэтом-песенником Николаем Добронравовым.
Актер подчеркнул, что композитор тонко чувствует человека, его душу и ожидания, и привел в пример песню «Надежда». Также Харатьян добавил, что у ее творчества есть собственный почерк и совершенно уникальная душа.
Недавно сообщали, что президент Владимир Путин поздравил Александру Пахмутову с 97-летием.
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