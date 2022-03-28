«Мало не покажется»: Российские банки о блокировке золотовалютных резервов

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян уверен, что экономическая война России и Европы выгодна другим участникам рынка. 

Экономическая война развязывается на уровне мирового сообщества, страдает не только Россия, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

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«Золотовалютные резервы и так особо мы не видели. Если у нас была возможность иметь такие золотовалютные резервы, наверное, у нас должна была быть возможность способствовать снижению процентной ставки. Фонд был, и это душу грело – некий запас прочности есть. А когда на уровне мирового сообщества мы начинаем разговаривать на языке того, что кто-то что-то отнимет – это называется фактически экономическая война. Это иррациональная ситуация. Рушатся система ценностей и критериев, на которых строится финансовая система – особенно фактор доверия, когда ты понимаешь, что нельзя отнимать собственность. Это признаки мобилизационной экономики. Никому в голову не пришло, что такого рода ответные действия могут быть, это продуманная программа, чтобы в Европе замутить такую кашу, чтобы никому мало не показалось. Экономика всех стран страдает», - сказал он.

Мировая экономическая ситуация с санкциями и ограничениями заставляет Россию изменить экономическую модель, заявил ранее заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаЗолотоБанки
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