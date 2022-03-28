«Мало не покажется»: Российские банки о блокировке золотовалютных резервов
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян уверен, что экономическая война России и Европы выгодна другим участникам рынка.
Экономическая война развязывается на уровне мирового сообщества, страдает не только Россия, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.
«Золотовалютные резервы и так особо мы не видели. Если у нас была возможность иметь такие золотовалютные резервы, наверное, у нас должна была быть возможность способствовать снижению процентной ставки. Фонд был, и это душу грело – некий запас прочности есть. А когда на уровне мирового сообщества мы начинаем разговаривать на языке того, что кто-то что-то отнимет – это называется фактически экономическая война. Это иррациональная ситуация. Рушатся система ценностей и критериев, на которых строится финансовая система – особенно фактор доверия, когда ты понимаешь, что нельзя отнимать собственность. Это признаки мобилизационной экономики. Никому в голову не пришло, что такого рода ответные действия могут быть, это продуманная программа, чтобы в Европе замутить такую кашу, чтобы никому мало не показалось. Экономика всех стран страдает», - сказал он.
Мировая экономическая ситуация с санкциями и ограничениями заставляет Россию изменить экономическую модель, заявил ранее заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Посольство Словении возобновило работу в Киеве
- Байден заявил, что не отказывается от своих слов про Путина
- Полиция Мексики опровергла стрельбу в аэропорту Канкуна
- Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии
- Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия
- В аэропорту Канкуна началась паника из-за звуков стрельбы
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 480 млн
- Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифы
- Вучич предложил проведение российско-украинских переговоров в Сербии
- Минобороны РФ объявило о сбитом под Мариуполем Ми-8, летевшим за командирами «Азова»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru