«Это надолго»: Экс-глава ЦБ рассказал, как золотовалютные резервы России попали в ловушку
Риск подобных санкций против Центробанка было очень трудно просчитать, заявил НСН Сергей Дубинин.
Санкции Запада против Банка России будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг Украины, после чего страны должны будут прийти к определенным договоренностям, в том числе и о разморозке золотовалютных резервов, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ. По его словам, это примерно половина резервов, которые были у страны. Также Силуанов подчеркнул, что часть золотовалютных резервов находится в китайских юанях, а страны Запада сейчас давят на Китай, чтобы ограничить торговлю с Россией.
«Риск подобных санкций было очень трудно просчитать. Введение санкций против Центральных банков применяется очень редко. Единственный пример за всю историю – это санкции против Центробанка Ирана. Активы размораживались только в гуманитарных целях и с них можно было платить за продовольствие для страны, когда там наступал голод. По высказыванию Владимира Путина, нам объявили экономическую войну. Если будут достигнуты какие-то решения, которые приведут к снятию санкций, то, видимо, эта часть санкций тоже будет сниматься и резервы будут размораживаться. Но, думаю, что это надолго, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг украинского вопроса», - сказал Дубинин.
Экс-глава Центробанка также объяснил, что в последние годы целью российского регулятора было сокращение доли доллара. По его словам, предполагалось, что США не смогут нанести по этой части какого-либо ущерба.
«Золотовалютные резервы состоят по определению из золотой части, которая выражена в натуральном металле, и валютной части, той, которую можно быстро использовать для операций на рынке для поддержания курса валют. В последние годы, с учетом санкций, введенных в 2014 году, целью Центробанка было сократить долю доллара. Цель была в том, чтобы основные соперники, которые могут использовать санкции, не могли нанести по этой части какой-то ущерб. В основном наращивалась доля евро, были еще йены и фунты стерлингов. Вот эта реструктуризация выглядит вполне разумной. Но в связи с военной спецоперацией все страны, у которых валюта конвертируемая, ввели санкции. Таким образом, подавляющая часть валютных резервов оказалась замороженной на счетах иностранных банков. Это не воля банков, а воля и приказ правительства США. То же самое и с европейскими банками», - резюмировал Дубинин.
В конце февраля Евросоюз принял решение запретить своим гражданам все транзакции с Банком России и лицами, действующими от его имени и по его указанию. Похожее решение приняли США: гражданам запретили проводить с российским ЦБ операции, а также с Минфином и ФНБ. Однако Банк России не внесли в список SDN (полная изоляция от американской финансовой системы). К санкциям также присоединились Япония и Канада.
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