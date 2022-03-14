«Это надолго»: Экс-глава ЦБ рассказал, как золотовалютные резервы России попали в ловушку

Экс-глава Центробанка также объяснил, что в последние годы целью российского регулятора было сокращение доли доллара. По его словам, предполагалось, что США не смогут нанести по этой части какого-либо ущерба.

«Золотовалютные резервы состоят по определению из золотой части, которая выражена в натуральном металле, и валютной части, той, которую можно быстро использовать для операций на рынке для поддержания курса валют. В последние годы, с учетом санкций, введенных в 2014 году, целью Центробанка было сократить долю доллара. Цель была в том, чтобы основные соперники, которые могут использовать санкции, не могли нанести по этой части какой-то ущерб. В основном наращивалась доля евро, были еще йены и фунты стерлингов. Вот эта реструктуризация выглядит вполне разумной. Но в связи с военной спецоперацией все страны, у которых валюта конвертируемая, ввели санкции. Таким образом, подавляющая часть валютных резервов оказалась замороженной на счетах иностранных банков. Это не воля банков, а воля и приказ правительства США. То же самое и с европейскими банками», - резюмировал Дубинин.

В конце февраля Евросоюз принял решение запретить своим гражданам все транзакции с Банком России и лицами, действующими от его имени и по его указанию. Похожее решение приняли США: гражданам запретили проводить с российским ЦБ операции, а также с Минфином и ФНБ. Однако Банк России не внесли в список SDN (полная изоляция от американской финансовой системы). К санкциям также присоединились Япония и Канада.

