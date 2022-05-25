Экономист раскрыл, зачем США добиваются дефолта России по госдолгу

Накануне Министерство финансов США приняло решение не продлевать лицензию на обслуживание Россией суверенного долга после 25 мая. Ярослав Кабаков считает, что часть инвесторов будут создавать условия для продолжения выплаты со стороны России.

«Решение США не продлевать лицензию носит стратегический характер. Они хотят придать России статус дефолта и попытаться дальше осуществить разные действия с золотовалютными резервами. Но эта история уже проваливается с точки зрения реализации. Также надо понимать, что сейчас будут попытки продлить лицензию, потому что часть инвесторов станут лоббировать свои интересы», - сказал Кабаков.

По его словам, США своими действиями хотят нанести максимальный урон имиджу России. Кабаков отметил, что сейчас они делают все, чтобы оправдать свои действия по заморозке золотовалютных резервов РФ.