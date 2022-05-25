Экономист раскрыл, зачем США добиваются дефолта России по госдолгу
Вашингтон пытается подорвать имидж Москвы, чтобы потом распоряжаться замороженными российскими золотовалютными резервами, заявил в эфире НСН аналитик Ярослав Кабаков.
США планировали присвоить России статус дефолта и распоряжаться заблокированными золотовалютными резервами по своему усмотрению, но у них ничего не вышло, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Министерство финансов США приняло решение не продлевать лицензию на обслуживание Россией суверенного долга после 25 мая. Ярослав Кабаков считает, что часть инвесторов будут создавать условия для продолжения выплаты со стороны России.
«Решение США не продлевать лицензию носит стратегический характер. Они хотят придать России статус дефолта и попытаться дальше осуществить разные действия с золотовалютными резервами. Но эта история уже проваливается с точки зрения реализации. Также надо понимать, что сейчас будут попытки продлить лицензию, потому что часть инвесторов станут лоббировать свои интересы», - сказал Кабаков.
По его словам, США своими действиями хотят нанести максимальный урон имиджу России. Кабаков отметил, что сейчас они делают все, чтобы оправдать свои действия по заморозке золотовалютных резервов РФ.
«Идея заключается не в том, чтобы ограничить платежи со стороны России. Она заключается в том, чтобы нанести максимальный урон имиджу России. Мы же отлично понимаем, что Россия готова выплачивать свои суверенные долги. Фактически здесь идет борьба за то, чтобы в некоторой степени оправдать действия США и стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – прим. НСН) по блокировке золотовалютных резервов», - указал Кабаков.
Также аналитик подчеркнул, что если все-таки Россия столкнется с дефолтом по внешним обязательствам, то его последствия никак не затронут простых россиян.
«Последствия дефолта на россиянах никак не отразятся. Фактически, нам и так понизили рейтинги, а инвестиционный климат в России ниже плинтуса, поэтому вряд ли что-то уже повлияет на нашу жизнь. Мы идем по траектории, которая зависит от других факторов», - резюмировал Кабаков.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с «Радиоточкой НСН» выражал уверенность в том, что блокирование платежей Соединенными Штатами неизбежно приведет к дефолту.
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