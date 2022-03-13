Силуанов заявил, что половина золотовалютных резервов Банка России заморожена

«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать» — пояснил министр.

Также Силуанов рассказал, что некоторая доля российских золотовалютных резервов конвертирована в китайскую валюту. При этом Запад оказывает давление на Пекин, требуя ограничить торговлю с РФ.

«Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются», — цитирует Силуанова «Вечерняя Москва».

завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что риск дефолта в России действительно повысился.

«Были ошибки у ЦБ, потому что золото вывезли в огромном количестве… В принципе, когда ситуация в стране сложная, руководители государств объявляют о том, что не могут платить по долгам. Это было в истории США, когда президент Франклин Рузвельт наложил мораторий на выплату долгов. Такая практика общепринятая. Если западные страны нас загоняют в угол, то мы в ответ совершенно спокойно можем заморозить выплату долгов до выхода из чрезвычайной ситуации, а когда мы выйдем – время покажет», - отметила она.



