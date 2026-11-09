Нарколог посоветовал готовиться к новогодним праздникам уже в ноябре

По его мнению, мысль, будто новогодний запой начинается непосредственно за праздничным столом, не всегда верна. В ноябре появляются корпоративные приглашения, закупки напитков и разговоры о длинных выходных. Для человека с зависимостью это ожидание употребления, которое усиливает тягу и бьет по прежним ограничениям.



Возвращению к спиртному часто предшествует цепочка уступок. Человек допускает мысль, что в праздники можно сделать исключение, откладывает консультацию со специалистом и возвращается в компании, где раньше пил. Дополнительным фактором риска становится предновогодняя нагрузка — рабочие проекты, финансовые траты, нехватка сна и проблемы в семье.



Тем, кто находится в ремиссии, специалист рекомендует заранее составить конкретный план: на какие мероприятия не идти, что отвечать на предложение выпить, кто будет на связи в сложный вечер, где хранятся телефоны врача и экстренной помощи, как семья поступит при первых признаках срыва.



Дома лучше отказаться от хранения алкоголя даже для гостей. Родственникам стоит договориться о правилах: не давать деньги на такие напитки, не оправдывать отсутствие человека на работе из-за употребления и не оставлять детей под присмотром пьяного родственника.



Ранее нарколог дал советы по снижению вреда от спиртного.

