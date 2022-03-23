«Не смертельно»: В Госдуме исключили дефолт из-за новой блокировки золотого резерва России

По его словам, для того, чтобы минимизировать последствия заморозки резервов, России необходимо наладить сбыт своей продукции и ввести в оборот цифровой рубль.

«На сегодняшний день необходимо наладить сбыт своей продукции в страны, которые не ввели санкции против России. Тогда валютные поступления будут идти. С другой стороны, сейчас мы договаривались о дедолларизации, чтобы все расчеты вести в национальной валюте. Это обезопасит страну от влияния иностранных валют. Набиуллина сказала, что уже готов цифровой рубль. Он как раз позволит отказаться от иностранных валют. Цифровой рубль – это как Сталин в свое время вводил золотой рубль. У него будет постоянный номинал и расчеты будут проводиться в цифровом рубле», - резюмировал Арефьев.

Глава Минфина России Антон Силуанов 13 марта заявил, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ. По его словам, это примерно половина резервов, которые были у страны. Также Силуанов подчеркнул, что часть золотовалютных резервов находится в китайских юанях, а страны Запада сейчас давят на Китай, чтобы ограничить торговлю с Россией. Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что золотовалютные резервы будут заморожены до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг украинского вопроса.

