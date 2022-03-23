«Не смертельно»: В Госдуме исключили дефолт из-за новой блокировки золотого резерва России

Россия имеет запас средств в 60 трлн рублей, этих ресурсов достаточно на год вперед, заявил депутат Николай Арефьев.

Для России не окажется смертельной блокировка Соединенными Штатами еще 132 млрд долларов золотовалютных резервов, у страны есть необходимые средства для внутреннего потребления и оплаты кредитов, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее сообщалось, что в США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России на сумму еще около 132 млрд долларов.

«На следующей неделе будем спрашивать Набиуллину, что с этим делать. Мы давно ставили вопрос о том, чтобы все валютные накопления были в России. Центробанк выкручивался до последнего момента, пока не арестовали золотовалютные резервы. Конечно, ничего хорошего не будет, но у нашей банковской системы есть около 60 трлн рублей. На внутреннее потребление и кредитные ресурсы этого достаточно. Также сейчас налаживаются связи с третьими странами. Все, что США делают сегодня – не смертельно. Пока еще годовой запас есть и никакой опасности дефолта нет», - сказал Арефьев.

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По его словам, для того, чтобы минимизировать последствия заморозки резервов, России необходимо наладить сбыт своей продукции и ввести в оборот цифровой рубль.

«На сегодняшний день необходимо наладить сбыт своей продукции в страны, которые не ввели санкции против России. Тогда валютные поступления будут идти. С другой стороны, сейчас мы договаривались о дедолларизации, чтобы все расчеты вести в национальной валюте. Это обезопасит страну от влияния иностранных валют. Набиуллина сказала, что уже готов цифровой рубль. Он как раз позволит отказаться от иностранных валют. Цифровой рубль – это как Сталин в свое время вводил золотой рубль. У него будет постоянный номинал и расчеты будут проводиться в цифровом рубле», - резюмировал Арефьев.

Глава Минфина России Антон Силуанов 13 марта заявил, что западные страны заморозили около 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ. По его словам, это примерно половина резервов, которые были у страны. Также Силуанов подчеркнул, что часть золотовалютных резервов находится в китайских юанях, а страны Запада сейчас давят на Китай, чтобы ограничить торговлю с Россией. Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что золотовалютные резервы будут заморожены до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг украинского вопроса.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ДефолтГосдумаЦентробанкРоссия
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